Ispartalı teyzeler sahneye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dayaşayan ve Anadolu'yu gezerek derlemeler yapan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde müzikseverlerle buluştu. Dayıoğlu'na gezileri sırasında tanıştığı Isparta İncesulu Defçi Teyzeler de eşlik etti. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser büyük ilgi çekti. Yöresel halk oyunlarının sergilendiği konserde, 'Ötmesin Bülbüller', 'Güle Çıktım Gülmedim', 'Dudu Kız Gülüm', 'Cemilemin Gezdiği Dağlar Meşeli' gibi Anadolu türkülerini yorumlandı. Unutulmaya yüz tutmuş türküleri gerçek sahiplerinden dinlemenin çok keyifli olduğuna işaret eden Dayıoğlu, bu eserleri sosyal medyada paylaşarak tüm müzikseverlere ulaştırmayı kültüre olan bir hizmet borcu olarak gördüğünü söyledi.