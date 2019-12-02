Jandarma zamanla yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün zeytin toplamaya gittiği bahçede kaybolan Şerife Baran (89), jandarma ekipleri tarafından gece boyunca süren çalışmalar sonunda ormanlık alanda bulundu. Tüm gece yağmur altında kalan, soğuk ve açlık nedeniyle halsiz düşen yaşlı kadının ciddi bir rahatsızlığı bulunmaması sevindirdi. Ailesi, hava şartlarına ve karanlığa karşın tüm gece arama çalışmasını sürdüren jandarmaya teşekkür etti.Olay, Karavca Mahallesi'nde yaşandı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Şerife Baran, çocuklarıyla zeytin toplarken kaybolunca, ailesi jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, yağmura rağmen gece boyunca Şerife Baran'ı aradı. İz takip köpeklerinin de kullandığı çalışmalar, sabah saatlerine kadar sürdü. Baran saat 08.00 sıralarında ormanlık alanda, çalılıklar arasında bulundu. Yağmur nedeniyle ıslanan ve üşüyen Şerife Baran'ı bulunduğu yerden alan jandarma ekipleri, sırtlayarak yola kadar taşıdı.