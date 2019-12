Kış mevsimi geldi yorgan hatırlandı

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'dakış mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte yorganlara talep arttı. Yaklaşık 44 yıldır yorgancılık yapan Sadık Can (74), yogana talebin arttığını ama yeni ustaların yetişmediğini söyledi. Yanında bugüne kadar 13-14 usta yetiştiğini anlatan Sadık Can, "El ustalığı ölmesin istiyoruz ama gençlerden heveslenen yok. İleride bu meslek aranacak diyoruz ama maalesef gençlerden el sanatlarına gönül veren yok" diye konuştu.Silikon ve elyaf yorgandan vazgeçen vatandaşların eskiden olduğu gibi yüne ve pamuğa yöneldiğini anlatan Sadık Can, "İnsanlar yünlerini getirip, yorgan diktirmek istiyor. Diktiğimiz 100 yorganın 80 tanesi yün. Vatandaşlar hazır yorganları söküp getiriyor, yün veya iyi pamuk olsun diyor. Eski bildiğimize dönelim diyorlar" diye konuştu. Sadık Can, tek kişilik basma yorganların 100, çift kişiliğin 150, ipek yorganların tek kişiliğinin 200, çift kişiliğinin 300 liradan satıldığını da söyledi.