Mutfakta böcek var

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Antalya'daturizmden emekli Selami Gökgöl, akvaryum balıklarına canlı yem bulmakta zorlanınca çekirge beslemeye başladı. Bu düşünceden yola çıkan Selami Gökgöl ve eşi Funda Gökgöl, Aksu ilçesinde 900 metrekarelik alanda canlı böcek üretim çiftliği kurdu. Gökgöl çifti 16 yıldır çekirge, un kurdu ve hamamböceği üretiyor. Çift, tesisin önündeki tarlada yetiştirdiği çayır bitkisiyle beslediği böcekleri, her yıl Türkiye'nin farklı noktalarında sürüngen besleyen yüzlerce müşterisine ve hayvanat bahçelerine canlı yem olarak gönderiyor.Ayda 1,5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden ürettiklerini ve böcekleri kargoyla diğer illere gönderdiklerini anlatan Funda Gökgöl, böceklerin canlı olması nedeniyle bazı kargo şirketlerinin taşımadığını, taşıyanların ise çok yüksek fiyat istediğinden yakındı.Gökgöl çifti şimdi de böcekleri insanlara yedirmeyi hedefliyor. Evde Çinli bir aşçı eşliğinde böcek türlerini pişirerek lezzetlerini denediklerini anlatan Funda Gökgöl, "Un kurdu ve çekirgeyi kavurarak denedik. Cips gibi lezzetli tatlar elde ettik. Yurt dışında çok trend bir yemek. Hedefimiz Türkiye'de de bunu yaygınlaştırmak" dedi. Lisede eğitim gören kızı Sıla'nın da okuldaki arkadaşlarına çekirge pişirip ikram ettiğini vurgulayan Funda Gökgöl, "Yeni tatlar için çalışıyoruz. Bol protein içeren un kurtlarıdan ekmek yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.