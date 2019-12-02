Saklıkent’e yılın ilk karı düştü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, kayak merkezi yönetimini sevindirdi. Merkezin işletmecisi Cuma Özaydın, ilk karın kayak yapmaya müsait olmadığını, sezonun bir hafta içinde açılmasını beklediklerini söyledi.Kar yağışının bir iki gün daha devam etmesi durumunda pistlerde sıkılaştırma çalışması yapılacağını belirten Özaydın, "Bu ilk kar, zeminin tutması açısından çok sağlıklı. Haftaya yeni bir yağış geliyor. İşletme olarak sezona hazırız" dedi. Yeni otel inşaatlarını da tamamladıklarını söyleyen Özaydın, "70 yataklı bir otelimiz vardı. Ona ilaveten şimdi ise 250 yataklı yeni otelimizi tamamladık" diye konuştu.