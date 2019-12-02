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AntalyaKepez Belediyesi, AK Parti Hükümeti'nin başlattığı 'Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Kampanyası'na yeşil seferberliği projesiyle destek veriyor. 'Daha da yeşil Bir Kepez' sloganıyla başlatılan seferlik kapsamında ilçenin parklarına, bulvarlarına, meydanlarına, okul ve kamu binalarının bahçelerine Akdeniz'e özgü yetişmiş ağaç ve bitkiler dikilecek.Kepez'de Yeşil Seferberliği, Kuzeyyaka Mahallesi'nde, çim ekilerek yeşillendirilecek olan 4 bin metrekarelik araziye ağaç dikimiyle başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de 11 yılda 733 binden fazla ağaç ve çalı bitkisi diktiklerini, 3 milyon 200 bin metrekarelik yeni yeşil alan ürettiklerinin altını çizdi.Yeşil Seferberliği ağaç dikimi törenine meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar, mahalle sakinleri ile öğrenciler katıldı. Tütüncü, seferberliğin süreceğini sözlerine ekledi.