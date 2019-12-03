12’nci katta tehlikeli şov

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ANTALYA'DA 12 kartlı bir apartmanın çatısına çıkarak aşağı sarkan genç kadın, yürekleri ağza getirdi. Polis tarafından 3 saatte ikna edilen kadını çevredekiler film izler gibi izledi. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Toroslar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bunalıma girdiği ileri sürülen Ayşegül K., bir müddet sokakta ağladıktan sonra bir sitedeki 12 katlı apartmanın çatısına çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdan aşağıya sarkan, zaman zaman ayağa kalkan Ayşegül K., tehlikeli hareketler sergiledi. İtfaiye ekipleri, zemine şişme yatak açarken, polis ekipleri de genç kadını ikna etmeye çalıştı. Meraklı gözlerle olup biteni izleyen vatandaşların bazıları cep telefonuna sarılıp olayı sosyal medyadan canlı yayınladı, bazıları da patates cipsi yiyerek olan biteni film izler gibi izledi. Polisin yaklaşık 3 saat dil döktüğü Ayşegül K. ikna edildikten sonra çatıdan alındı. Sağlık kontrolü için ambulansa götürülen kadın, çıkışta gazetecilerin, 'Neden böyle bir şey yaptınız' sorusuna, "Adam mı öldürdüm de çekiyorsunuz? Çaresizim. Çaresiz kadınlara saldıranları çekin" diyerek tepki gösterdi.