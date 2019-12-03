2 yıllık sessizliğe biyonik çözüm

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA20 yıl önce başlayan işitme kaybı her geçen gün artan ve son iki yıldır tamamen sessiz bir dünyada yaşayan Oya Candan (75), 'biyonik kulak' sayesinde yıllardır unuttuğu aile fertlerinin sesini ve çok sevdiği yağmur, kuş seslerini yeniden duymaya başladı. Bir zamanlar eşinin kendisiyle el feneri aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığını, duymadığı için fenerin ışığı yüzüne yansıyınca kendisine seslenildiğini anladığını söyleyen Oya Candan, biyonik kulakla birlikte kavuştuğu sesli dünyada unuttuğu şarkıları dinleyip, o şarkılara eşlik ederken en çok da Kayahan'ın şarkılarını özlediğini anlattı.Candan, 6 yaşındaki torunu Lalin ile kitap okuyup sohbet etmenin keyfini yaşadığını anlattı. 54 yıllık hayat arkadaşı Faruk Candan (75) ise eşinin çok iyi dudak okuduğunu belirterek, "Artık buna gerek kalmadı" dedi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya biyonik kulağın 1'den 90 yaşına kadar uygun hastalara yapılabildiğini kaydetti.