Bu nasıl doğru yol?

Antalyaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçtan sonra sonra çıktığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi. Süper Lig'de üst üste 6. maçından galibiyet alamayan Akdeniz ekibinin topla oynama oranını artırdığı maçlarda kazanamama serisi de devam ediyor.
Bu sezon topla oynama oranlarında rakibinden daha iyi ya da eşit olduğu maçlarda kırmızı-beyazlıların kazanamaması dikkat çekiyor. Geride kalan 13 haftada 7 kez rakibinden daha çok ya da rakibiyle eşit olarak topa sahip olan Akrepler, bu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 2 de beraberlik alırken, galibiyet yüzü göremedi. Antalyaspor, Medipol Başakşehir karşısında da topa yüzde 50 oranında sahip olurken, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
TOMAS HOCA UMUT DAĞITTI!
Göreve geldiği ilk maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Stjepan Tomas, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ilk yarısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını anlattı. Tomas, "Maça iyi başladık, ilk 45 dakika çok iyi oynadık. Hafta içinde yaptığımız çalışmaları oyuncular sahaya yansıttı. Ancak gol atamadık. Gol atsaydık çok başka bir maç olacaktı"
dedi. İkinci yarıda golü yedikten sonra düşüş yaşadıklarına değinen Tomas, "Ben bu takımın yukarıya çıkacağına inanıyorum. Takım doğru yolda. Son iki maçta iyi performans sergiledik. Bu takıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.
ŞANSSIZLIKTAN YAKINDILAR
Antalyaspor'un genç yıldızı Paul Mukairu
ise şanssızlıktan yakınarak, "Son zamanlarda şanssızız. Çok iyi takımlara karşı iyi mücadele ediyoruz. Bazı şeyleri yanlış yapıyor olabiliriz ama şanssızlıklar da yakamızı bırakmıyor. Şu andaki tek amacım daha iyi çalışıp kendimi geliştirmek. Antalyaspor için neler yapabilirim ona odaklandım"
yorumunu yaptı.
KISMETSİZ GOLLER YEDİK
Antalyaspor'da kaleci Ferhat ise, "Eksiğimiz yoktu, fazlamız vardı. Kısmetsiz goller yedik. İkinci gol çarptı girdi. İlk gole Clichy de şaşırmıştır. Çok iyi vuruştu tebrik ederim. Bu takımı biz yukarı çıkaracağız. Antalyapsor'u yukarı çıkaracağız. Birlik olup bu takımı sezon sonu en iyi yere taşıyacağız. Umarım bu kısmetsizlikler haftaya şans olarak geri döner"
diye konuştu.