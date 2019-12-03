Bu nasıl doğru yol?

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Antalyaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçtan sonra sonra çıktığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi.Bu sezon topla oynama oranlarında rakibinden daha iyi ya da eşit olduğu maçlarda kırmızı-beyazlıların kazanamaması dikkat çekiyor. Geride kalan 13 haftada 7 kez rakibinden daha çok ya da rakibiyle eşit olarak topa sahip olan Akrepler, bu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 2 de beraberlik alırken, galibiyet yüzü göremedi. Antalyaspor, Medipol Başakşehir karşısında da topa yüzde 50 oranında sahip olurken, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.Göreve geldiği ilk maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Stjepan Tomas, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ilk yarısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını anlattı. Tomas,dedi. İkinci yarıda golü yedikten sonra düşüş yaşadıklarına değinen Tomas, "Ben bu takımın yukarıya çıkacağına inanıyorum. Takım doğru yolda. Son iki maçta iyi performans sergiledik. Bu takıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.Antalyaspor'un genç yıldızıise şanssızlıktan yakınarak,yorumunu yaptı.Antalyaspor'da kaleci Ferhat ise,diye konuştu.