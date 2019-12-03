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Çandır Kuru Fasulye Şenliği

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Çandır Kuru Fasulye Şenliği
ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesine özgü olan Çandır fasulyesinin üretimini teşvik etmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Çandır Kuru Fasulye Şenliği düzenlendi. Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği şenliğe meclis üyeleri, muhtarlar, bölge halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

COĞRAFİ İŞARET HEDEFİ
Konyaaltı Belediyesi'nin Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metre kare alanda üretimi gerçekleştirdiği kuru fasulye şenlikte vatandaşlara ikram edildi. 5 kazan kuru fasulye kısa sürede tükendi. Çandır fasulyesinin bu bölgeye has, bu bölgede yetişen bir geleneksel bir ürün olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Çandır fasulyesi coğra fi bir ürün olma yolunda hızla ilerledi. Çok küçük birkaç işlemi kaldı" diye konuştu.
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Çandır Kuru Fasulye Şenliği
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