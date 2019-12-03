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ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesine özgü olan Çandır fasulyesinin üretimini teşvik etmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Çandır Kuru Fasulye Şenliği düzenlendi. Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği şenliğe meclis üyeleri, muhtarlar, bölge halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.Konyaaltı Belediyesi'nin Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metre kare alanda üretimi gerçekleştirdiği kuru fasulye şenlikte vatandaşlara ikram edildi. 5 kazan kuru fasulye kısa sürede tükendi. Çandır fasulyesinin bu bölgeye has, bu bölgede yetişen bir geleneksel bir ürün olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Çandır fasulyesi coğra fi bir ürün olma yolunda hızla ilerledi. Çok küçük birkaç işlemi kaldı" diye konuştu.