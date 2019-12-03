Dev tavla Putin’e hediye edilecek

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ANTALYA'NINMuratpaşa ilçesinde dekoratif ahşap tasarım işi yapan Haluk Ünal, asırlık ağaçlarla ihtiyaca yönelik her türlü ürünün hem tasarımını hem de imalatını yapıyor. Meşe ağacından imal ettiği tavlayı bir iş adamının satın alarak, Katar Kraliyet Ailesi'nin bir üyesine hediye etmesi üzerine Ünal, yeni bir tavla yapmaya karar verdi.200 yaşındaki meşe ağacından bir parça kestiren Ünal, tavla yapmak için kalıp çıkardı. Kalıbın boşluk kalan kısımlarını epoksi ile dolduran Ünal, 10 kişilik ekiple 1 ay boyunca çalıştı. Ortaya 50 kilogram ağırlığında dev bir tavla çıktı. Ünal ve ekibi, tavla için 2 bin Euro harcadı. Ünal, dev tavlayı, Türkiye'ye karşı olumlu tavırlarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye etmeye karar verdi. Ünal, "Hediye için Dışişleri Bakanlığı'yla iletişime geçtik, cevap bekliyoruz" dedi.