Engelli dostu yazılım

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, üniversiteyi kazandığı yıl görme yetisini tamamen kaybeden Sarper Arıkan, yaptığı yazılımlarla diğer engellilerin yaşamını kolaylaştırdı. 2003'te Akdeniz Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazanan Arıkan, üniversitede hayallerinin peşinden gitmek isterken retina yırtılması sonucu iki gözünü kaybeden Arıkan, eğitimine bir yıl ara verdi. Türkiye'de ve Almanya'da 10 operasyon geçiren Arıkan, kornea nakline rağmen ışığa kavuşamadı.Sarper Arıkan, 2004'te üniversiteye dönerek eğitimine devam etti. Arıkan, 2009'te mezun olduğu üniversitede işe başladı. Kütüphanede 9 yıldır çalışan Arıkan, 'Engelsiz Kampüs Projesi'ndeki başarısıyla takdir topladı. Görme Engelli Yardımcı Destek Teknolojileri Eğitimi ve Uygulama Birimi'nin koordinatörü olarak görevini sürdüren Arıkan, arkadaşlarıyla görme engellilerin okuyamama sorununu çözebilmek için yazılımlar geliştirdi. Arıkan'ın, insan sesini tanıyarak sitelerin yönetilebileceği yazılım 50 üniversitede uygulanmaya başlandı. Arıkan, görme engelli bireylerin kendi yazılımlarını geliştirmesi için de 'uygulamaakademisi. com' sitesini kurdu.