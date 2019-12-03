Evlada ağlatan veda

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Suriye uyruklu 11 aylık bebek Hatun İsmail, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatun İsmail isimli bebeğin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopside Hatun İsmail'in kalp durması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Muhammet İsmail, minik kızının cansız bedenini cenaze aracına koymadan önce kucağında taşıdı.Acılı baba kızının üzerine örttüğü battaniyeyi elinden hiç bırakmadı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan baba, battaniyesine sımsıkı sarılarak, "Bu battaniye de kızımın kokusu var bırakamam. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi. İşlemlerinin ardından 11 aylık Hatun'un cansız bedeni toprağa verilmek üzere Kumluca ilçesine götürüldü.