Grevde görevli polis kalbine yenildi

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ANTALYA'DA emekli olmaya hazırlanan polis memuru Savaş Ünal (45) görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi önünde 120 gündür devam eden grevi takip eden 2 çocuk babası Güvenlik Şube'de görevli polis memuru Savaş Ünal, arkadaşlarına göğsünde sıkışma olduğunu söyledi. Ünal'a ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nde görevli doktor müdahale etti. Ancak duran kalbi çalıştıramadı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünal'a kalp masajı yaparak en yakındaki Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ünal, tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Ünal'ın kalp krizi geçirmeden önce, "Emekli olacağım. Konya'nın Seydişehir'e gidip köyümde doğa ile baş başa çiftlik kuracağım" dediği öğrenildi.