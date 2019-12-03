Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

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ISPARTA'DA yaşanan kaza, mucize bir kurtuluşa sahne oldu. Kaza, Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki üniversite kavşağında meydana geldi. Ahmet S. yönetimindeki 06 DM 047 plakalı otomobil, sürücünün üniversite kavşağında sürücünün kontrolünden çıkarak bankete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen otomobil, yol kenarındaki arazide ters döndükten sonra durabildi.Feci kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet S. ile yanındaki Eda E. isimli yolcu şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.