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Karadenizliler 10 yaşında

kuruluşunun 10’uncu yılını düzenledikleri gece ile kutladı. Pasta kesen Karadenizliler, daha sonra horon tepti, birlikte türkü söyledi

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 3.12.2019
Karadenizliler 10 yaşında
ANTALYA Karadenizliler Derneği (ANTKARDER) 10'uncu kuruluşu yılını düzenlediği gala yemeği ile kutladı. Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Aslan ve Resul Dindar'ın sahne aldığı Titanic Beach Lara Resort'da gerçekleşen geceye yaklaşık bin kişi katılırken, katılımcılar gece boyunca Karadeniz ezgileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

PASTALI KUTLAMA YAPTILAR
Galaya AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Müzik dinletisi ve Karadeniz müzikleriyle eğlenen katılımcılar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede ANTKARDER'in 10'ncu kuruluş yılına özel pasta kesildi. Gecede bir konuşma gerçekleştiren ANTKARDER Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ekşi, "Antalya Karadenizliler Derneği aldığı bu güç ve heyecanla her sene büyümesine devam edecek. Kamu yararına tüm sosyal etkinlikleri karşılık beklemeden aynı heyecan ve istekle yapamaya gayret göstereceğiz" dedi.
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