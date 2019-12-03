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Kepez’de yüzme bilmeyen kalmayacak

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Kepez’de yüzme bilmeyen kalmayacak
KEPEZ Belediyesi, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Kepezli kadınlara yüzme öğretiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde hayata geçirilen projesi kapsamında Kepez'de de kadınlara ücretsiz yüzme kursları veriliyor. Kepez Belediyesi'nin Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda açılan yüzme kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Antalya'da yaşayıp, yüzme bilmiyor olmanın kendileri için büyük bir eksiklik olduğunu dile getiren kadın kursiyerler, kendilerine kapılarını sonuna kadar açan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. Kepez Belediyesi, 10 bin kadına yüzme öğretmeyi hedefliyor.
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