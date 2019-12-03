Lara’ya psikoloji merkezi

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ANTALYA Klinik Psikoloji Enstitüsü Psikoloji Antalya Konyaaltı Şubesi'nin ardından ikinci şubesini Lara'da açtı. Fener Mahallesi Fener İş Merkezi'ndeki açılışa AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan ile çok sayıda davetli katıldı. Uzman Klinik Psikolog Sibel Dinç Çalışkan yeni açılan Psikoloji Antalya Lara Şubesi'nde 10 kişilik uzman kadro ile hizmet vereceklerini söyledi. Bir buçuk yıl önce Konyaaltı Şubesi'ni açtıklarını da belirten Uzman Klinik Psikolog Çalışkan, "Şimdi Lara Şubesi ile hizmetteyiz. Antalya Klinik Psikoloji Enstitüsü modern yaşamın bireylerde yarattığı sorunlar karşısında akılcı ve işlevsel bir bakış açısı geliştirerek, klinik psikoloji ve psikoterapi alanlarında çağdaş bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Çocuk, ergen ve yaşlılara psikolog hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.