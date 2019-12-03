Mankene ‘kırmızı’ sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA yaşayan Rus manken Aida Salieva, yoğun geçen iş hayatını ailesinin hazırladığı 'kırmızı' parti ile kutladı. Beş yıldızlı bir otelde düzenlenen partiye Salieva'nın yanı sıra ailesi, yakın arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Mayıs ayından bu zamana yoğun tempoda çalıştığını, farklı şehirlerde düzenlenen moda etkinlikleri başta olmak üzere, klip ve sinema setlerinde olduğunu anlatan Aida Salieva, ailesinin sürprizi karşısında şaşkına döndü. Kırmızı parti ismi verilen etkinlikte davetliler kırmızı renkli elbiseler giydi. Kırmızı rengin uğurlu rengi olduğunu anlatan Salieva, "Ailemin sürpriz partisi beni çok mutlu etti" dedi.