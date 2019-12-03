Bölge ihracatı 1.6 milyar dolar

BUGÜN NELER OLDU

BATI Akdeniz İhracatçıları Birliği'nin (BAİB) 2019 yılı 11 aylık verilerine göre Antalya, Isparta ve Burdur'un toplam ihracatı yüzde 4'lük artışla, 1 milyar 639 milyon 92 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgeden sadece kasım ayında toplamda 121 milyon 472 bin 312 dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yıla oranla ihracat yüzde 4 artarken, ihracattaki artış Türkiye ortalamasının üzerinde oldu.En fazla ihracat 440 milyon 153 bin dolarla maden ve metaller sektöründe gerçekleşti. En ciddi ihracat artışı ise yüzde 328 ile savunma ve havacılık sektöründe yaşandı. Ülke bazında ise en fazla ihracat 232 milyon 609 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 10.5, Rusya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 11.5 arttı. BAİB'in 2019 yılı ihracat hedefi olan 2 milyar dolara aralık ayı ile yaklaşılması bekleniyor.TURİST sayısında rekor kıran Antalya'da, turistlerin ülkelere dağılımları açıklandı. 11 ayda havayoluyla şehre gelen turist sayısı 15 milyonu aşarken, 203 ülkeden turist ağırlayan Antalya'yı en çok Ruslar tercih etti. Rus turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 16 artarak 5 milyon 524 bine ulaştı.Gelen her 100 turistten 38'ini Ruslar oluşturdu. Önceki yıllarda en çok turist gönderen ülke olan Almanya'dan gelen turist sayısı ise 2 milyon 602 binde kaldı. Almanların toplam ziyaretçi sayısındaki payı ise yüzde 18 olarak açıklandı. Almanya'yı, 802 bin turistle Ukrayna ve 705 bin turistle İngiltere takip etti. Turizmciler ise artık turizm gelirlerine odaklanılması gerektiğini vurguladı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Kişi başı elde ettiğimiz rakamlar, 2014 rakamlarıyla kıyaslandığında hala geride. Mişi başı gelirleri de arttırmak için çaba göstermemiz gerekiyor" diye konuştu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, "Bütün pazarlarda artış var. Hedeflediğimiz rakama adım adım gidiyoruz" dedi.