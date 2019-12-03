Yeni lider Demre

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Süper Amatör Lig'de zirve mücadelesinde liderlik el değiştirdi. Lig lideri Korkuteli Belediyesor'u evinde ağırlayan Demre Belediyespor, maçı 2-0 kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu. Demre Stadı'nda oynanan maçın başlamasıyla Ege Can'ın ortasında Cenk, maçın ilk dakikasında takımını öne geçirdi.Demre ekibi bu galibiyetle puanını 25'e çıkarıp liderliğe yükseldi. Korkuteli Belediyespor ise 23 puanda kaldı.SAL'da Kınıkspor, evinde ağırladığı ligin sonuncusu Manavgatspor'a gol olup yağdı. Ev sahibi ekibin 8-1 galibiyeti ile sona eren maçta Kınıkspor'un gollerini Hasan (2), Ayetullah (2), Hami, Ege (2), Cihat, Manavgat'ın tek golünü ise Mert kaydetti.Antalya Süper Amatör Lig'in 11. haftasında oynanan maçta, Finike Belediyespor sahasında ASAT Gençlikspor'a 3-2 yenildi.Finike Belediyespor ise 14 puanla 8. sırada yer aldı. SAL'da diğer maçlarda ise su sonuçlar alındı: Lara-Kumulca: 2-2, Muratpaşa- Türkler: 0-0, Payallar-Konaklı: 5-0 Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor, grubundaki Senirspor'u 7-0 mağlup ederek, zirve keyfini sürdürdü. Atabey İlçe Sahası'nda oynanan maçta Emrespor'u farklı skorla galibiyete taşıyan golleri ise, Süleyman Karaağaç (2), Bilge Kaan, Ömer Altınay (2) ve Ali Eren (2) attı. Emrespor aldığı bu galibiyetle puanını 24'e çıkartarak, liderliğini sürdürürken, mağlup ettiği rakibi Senirspor ise 3 puanda kaldı.Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 7'nci grupta Kestelspor, Çal Belediyespor'u ağırladığı maçta galibiyete Ertan ve Mehmet'le uzandı. Rakibini uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen mavi beyazlılar, bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti ve ligin zirvesine demir attı.Isparta 32 Spor'un gollerini Emre ve Mustafa, konuk ekibin golünü ise Ercan attı. Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 21'e çıkararak 5. sıraya yükselirken, lider Alanya Kestelspor'la arasındaki puan farkı ise 4'e indi. Ortaca Belediyespor ise 20 puanla 6'ncı sıraya geriledi. Maç sonunda Isparta 32 Spor futbolcuları taraftarıyla birlikte galibiyeti doyasıya kutladılar.