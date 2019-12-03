Yeni lider Demre

ANTALYA Süper Amatör Lig'de zirve mücadelesinde liderlik el değiştirdi. Lig lideri Korkuteli Belediyesor'u evinde ağırlayan Demre Belediyespor, maçı 2-0 kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu. Demre Stadı'nda oynanan maçın başlamasıyla Ege Can'ın ortasında Cenk, maçın ilk dakikasında takımını öne geçirdi. 57. dakikada kafayı vuran Cenk ikinci golünü atarak maçın skorunu belirledi: 2-0
Demre ekibi bu galibiyetle puanını 25'e çıkarıp liderliğe yükseldi. Korkuteli Belediyespor ise 23 puanda kaldı.
KINIK'TAN GOL YAĞMURU
SAL'da Kınıkspor, evinde ağırladığı ligin sonuncusu Manavgatspor'a gol olup yağdı. Ev sahibi ekibin 8-1 galibiyeti ile sona eren maçta Kınıkspor'un gollerini Hasan (2), Ayetullah (2), Hami, Ege (2), Cihat, Manavgat'ın tek golünü ise Mert kaydetti. Bu sonuçla Kınıkspor puanını 20'ye çıkardı ve ligde 5. sırada yer aldı. Manavgatspor'un ise puansız tek takım oldu.
ASAT DEPLASMANDA GÜLDÜ
Antalya Süper Amatör Lig'in 11. haftasında oynanan maçta, Finike Belediyespor sahasında ASAT Gençlikspor'a 3-2 yenildi. ASAT'ın gollerini Erkut, Zafer ve Mehmet Ali, Finike'nin gollerini ise Ramazan ile Haşim attı. ASAT puanını 22'ye çıkarıp ligde 3. sıraya yükseldi.
Finike Belediyespor ise 14 puanla 8. sırada yer aldı. SAL'da diğer maçlarda ise su sonuçlar alındı: Lara-Kumulca: 2-2, Muratpaşa- Türkler: 0-0, Payallar-Konaklı: 5-0 Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor, grubundaki Senirspor'u 7-0 mağlup ederek, zirve keyfini sürdürdü. Atabey İlçe Sahası'nda oynanan maçta Emrespor'u farklı skorla galibiyete taşıyan golleri ise, Süleyman Karaağaç (2), Bilge Kaan, Ömer Altınay (2) ve Ali Eren (2) attı. Emrespor aldığı bu galibiyetle puanını 24'e çıkartarak, liderliğini sürdürürken, mağlup ettiği rakibi Senirspor ise 3 puanda kaldı.
BAL'DA KESTEL FARKI VAR
Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 7'nci grupta Kestelspor, Çal Belediyespor'u ağırladığı maçta galibiyete Ertan ve Mehmet'le uzandı. Rakibini uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen mavi beyazlılar, bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti ve ligin zirvesine demir attı. Çal Belediyespor ise 11 maçta 7. mağlubiyetini alarak 8 puanda kaldı. Ayrı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Muğla Ortaca Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
ORTACA TARAFTARLA KUTLADI
Isparta 32 Spor'un gollerini Emre ve Mustafa, konuk ekibin golünü ise Ercan attı. Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 21'e çıkararak 5. sıraya yükselirken, lider Alanya Kestelspor'la arasındaki puan farkı ise 4'e indi. Ortaca Belediyespor ise 20 puanla 6'ncı sıraya geriledi. Maç sonunda Isparta 32 Spor futbolcuları taraftarıyla birlikte galibiyeti doyasıya kutladılar.