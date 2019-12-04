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Altın kalpli öğrenciler

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Altın kalpli öğrenciler
ISPARTA IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda dezavantajlı sınıfta eğitim öğrenim gören öğrencilerin hareketi duygulanırdı. Okulda üretip sattıkları ürünlerden elde edilen geliri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şubesi'ne bağışlanmak isteyen öğrencilerin bu talebi kabul görmedi. Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı, Musa İrez, o paranın öğrenci ihtiyaçlarında kullanmasını istedi.

DUYGULANDIRAN ANLAR
İrez, "Öğrencilerimiz, bu vatana, bu yaşta yaptıkları ürünlerle bir şekilde katkı yapmaya çalışmışlar. Bizi düşünmeleri, büyük bir davranış. Bu onur verici girişim ile gerekli desteği zaten vermiş oldular" diye konuştu.
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Altın kalpli öğrenciler
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