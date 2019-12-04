Altın yumurtlayan ağaç kazandırıyor

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ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde 10 dekar açık alanda muz üreticiliği yapan Hamdi Tekin, 7 yıl önce muz bahçesinin içerisine 12 mango fidanı dikti. 3 yıl içerisinde mango hasadına başlayan Tekin, ilk yıllarda 30 meyve elde etti. Hamdi Tekin'in ağaçları büyüdükçe verdiği meyve sayısı da arttı. Tekin, bu yıl 12 mango ağacından, 500 gram ile 1 kilo 650 gram arası değişen ağırlıkta 2 bin meyve hasadı yaptı.Mangoları, kilosu 40 liradan toptan satan Hamdi Tekin, 12 mango ağacından yaklaşık 45 bin lira gelir elde etti. 10 dekar muz bahçesi olduğunu anlatan Tekin, "Ek gelir için mango üretimine geçtik. Ağaç, Akdeniz Bölgesi'ni sevdi. İklimini tutturduk. Ben çiftçi arkadaşlara bu meyveyi ekmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir gelir kaynağı. Yöremizde gelecek nesle bırakacağımız bir miras. Ağaç geliştikçe, muzu iptal edebiliriz. Muzun kilosu 4 lira, mangonun kilosu 40 lira. Arada büyük fark var. Gelir kaynağı olarak yüksek bir potansiyeli var. Üreticilerin dikmelerini tavsiye ediyorum. Bu mango altın yumurtlayan bir ağaç" dedi.