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Ay yıldız için

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Ay yıldız için
TÜRKIYE Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Seçme Müsabakalarına Antalyaspor yüzme takımından 7 sporcu girmeye hak kazandı. İstanbul'da düzenlenen bölge karmaları seçme müsabakalarına Antalyaspor'dan erkeklerde; Ege Mert Öztürk, Poyraz Şan Aşkın, kadınlarda Sevim Eylül Süpürgeci, İpek Derin Eğin, Naz Albayrak, Ela Ulucan ve Elif Eylül Şanalacak elde ettikleri derecelerle ilk sekize girerek bölge karmasında yer almaya hak kazandı. Bölge karmalarına seçilen sporcular 2020 yılının mart ve nisan aylarında yurt dışında düzenlenecek müsabakada Türkiye'yi temsil edecek.

HEDEFIMIZ ZIRVE
Antalyaspor yüzme takımı baş antrenörü Turgay Demircioğlu, Türkiye genelinde bölge karmalarına en çok sporcu katılımını sağlayan kulüp olarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Demircioğlu, "İleride milli takımımızı teşkil edecek altyapıya 7 sporcu ile katılmak bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.
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