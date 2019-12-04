Doğu Garajı özlemi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı Menderes Türel tarafından 2016 yılında 'Güneş doğudan yükselir' sloganlı proje başlatılan 'Doğu Garajı Çarşı, Kültür Merkezi ve Nekropol alanı' projesi yerel seçimlerden sonra hız kesti. Seçimin ardından CHP'li Muhittin Böcek'in göreve gelmesi ile birlikte çalışmalar aksamaya başladı.Antalya genelinde 12 projeyi durdurduğunu açıklayan Böcek, temmuz ayında yaptığı '100 günlük icraat' basın toplantısında, Doğu Garajı projesinin 3 ay içinde biteceğe sözünü verdi. Türel'in bitirme aşamasına getirdiği ancak karınca hızıyla yürütülen proje, ekim ayında biten sürede tamamlanmadı. Ardından kasım ayı da geçerken, çalışmaların hala bitirilmemesi tepki çekti.Türel'in ilk döneminde başlanan, CHP'li Mustafa Akaydın döneminde çukur olarak kalan proje Menderes Türel'in ikinci döneminde ise büyük ölçüde tamamlanmıştı. Antalya'ya yeni bir cazibe merkezi kazandırılacak olan Doğu Garajı projesi, seçim sonrası ise yılan hikayesine döndü. Bir CHP klasiğinin yaşandığı çalışmanın ne zaman bitirileceği ise belirsizliğini koruyor.Bölgede çalışmaların hala devam ettiği görüntüsüne karşılık, seçimden beri geçen 8 aylık sürede projede hiçbir değişim yaşanmadı. İnşaatın bırakıldığı gibi durması, özellikle bölge halkının tepkisi çekti. Doğu Garajı projesi kapsamında bölgeyi boşaltarak Festival Çarşısı'na taşınan ve yeniden bölgeye dönmek için projenin bitmesini bekleyen esnaf da CHP'li yönetime tepki gösterdi.TEKNOLOJIK ve görsel zenginlikleriyle şehrin yeni merkezi olacak projede pazaryeri, festival çarşısı, restoran, mağazalar, konser ve tiyatro salonu, otobüs garajı, sergi alanı ve sosyal donatı alanları bulunuyor. Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nün sahibi olan projede CHP'li Böcek ödülü almıştı. Böcek'in ödül almasıyla övündüğü projeyi henüz bitirememesi eleştirisi konusu oldu.