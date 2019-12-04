Eğitime teknik destek

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Korkuteli Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'mobilya ve iç mekan tasarımı' bölümü, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski ve yıpranmış sıralarının tadilatını yapıyor. Tadilatı tamamlanan ilk 15 sıra takımı teslim edilirken, eğitim yılı sonuna kadar toplam 100 sıranın tamir, zımpara ve verniklenmesi ile tadilatı tamamlanması planlandı.Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurettin Özgür, iki okul arasında yapılan protokol ile okulunun tüm sıralarının yılsonunda yenilenmiş olacağını söyledi. Özgür, sıraların bakımını yapan öğrencilere teşekkür eti. Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kutlu da, okulunun imkanları dahilinde eğitime destek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.