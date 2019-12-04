Engel değil destek ol

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Sivil Platformu (SivilAnt) tarafından 1'nci SivilAnt Günleri Engelsiz Yaşam Paydaş Buluşmaları gerçekleşti. Dünya Engelliler Günü nedeniyle gerçekleşen etkinliğin açılışını Kepez Belediyesi Engelsiz Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, engellilerin sadece bir gün değil her gün yaşadıklarını söyledi. Yalçın, "Türkiye ve dünyada nüfusun önemli bir kısmını engelliler temsil ediyor. Türkiye'de son yıllarda memnuniyet verici gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Özellikle ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve eğitim, bakım, rehabilitasyon hizmetlerinde de yapılan çalışmalar önemli" dedi. SivilAnt Genç Gönüllü Beratı Süleyman Bahçeye, Yılın aktif vatandaş beratı İl Mütfülüğü engelli koordinatörü Hasan Koç'a, Yılın bağışçısı beratı Beyaz Baston Görme Engellileri Derneğineise 4 katlı bir rehabilitasyon merkezi binasını bağışlayan Ayşe Sıdıka Nalbat'a verildi. Törene engelliler büyük ilgi gösterdi.