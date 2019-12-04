Gelendost’ta tekvando keyfi

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Gelendost ilçesinde düzenlenen Miryokefalon Tekvando Festivali sona erdi. Gelendost Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Miryokefalon Tekvando Festivali, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Gelendost Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Karşılaşmalar minikler ve yıldızlar kategorilerinde 12 ilden 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuva sonunda minikler ve yıldızlar kategorilerinde yaş gruplarına göre derecelere giren sporculara madalyaları verildi. Birinci olan sporculara ayrıca para ödülü de verildi.