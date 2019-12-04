İsyan ettiren karar

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Burdur'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada karar belli oldu. Mehmet ve Emine Şahin çiftinin ölümüne sebep olan kazada sürücü Mevlüt B. (57) 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak mahkeme heyeti, verilen hapis cezasının 18 bin 200 TL adli para cezasına çevrilmesine, sanığın adli kontrol şartının hükümle birlikte kaldırılmasına hükmetti.Kararın ardından anne ve babalarını kaybettikleri kaza alanına giden Şahin kardeşler, burada açıklama yaptı. Anne ve babasının öldüğü kavşağı gösteren Ahmet Şahin, çarpan aracın oldukça süratli olduğunu ileri sürdü. Şahin, "Mahkeme süreci ise yeni sonuçlandı. Mahkemenin verdiği 9 bin liralık ceza ise Türkiye'de insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu gösterdi. İki cana 18 bin 200 lira ceza verilmesiyle, bir daha yıkıldık" dedi.Kardeşi Hasan Ali Şahin ise, karşı tarafın suçlu olduğunu iddia ederek, verilen karara itiraz edeceklerini belirtti. Kaza, 3 Nisan'da Burdur-Antalya karayolunda meydana gelmişti. Burdur'dan Antalya istikametine giden Mevlüt B. (57) yönetimindeki 03 AAH 156 plakalı otomobil, Mehmet Şahin (72) kontrolündeki 07 DU 155 plakalı otomobille çarpıştı. Mehmet Şahin olay yerinde, eşi Emine Şahin (71) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.