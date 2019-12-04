Kupada Eyüp sınavı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de son 6 haftada 5 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşme hattına kadar gerileyen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda teselli bulmak istiyor.Mücadele'dan canlı yayınlanacak.Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı Süper Lig maçının ardından pazartesi günü tek antrenman yaptı ve dün sabah havayolu ile yeniden İstanbul'a gitti. Kafilede, son lig maçında oynayan futbolcular yer almadı. Teknik direktör Stjepan Tomas, 18 kişilik kadroya, Bünyamin Balcı, Halil İbrahim Sevinç, Berkay Fındık, Mikail Başar, Mustafa Erdilman, Emre Korkmaz ve Batuhan Arslan gibi genç oyuncuları da dahil etti.Antalyaspor'un sahaya kalede Boffin, savunmada Bünyamin, Salih, Chico, Cissokho, orta alanda Harun Alpsoy, Yekta, Fredy, Gelson Dala, Serdar, santrforda da Gustavo Blanco 11'i ile çıkması bekleniyor. Esenler Stadı'nda saat 13.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Trabzon bölgesinden Ramazan Keleş yönetecek. 5'inci tur ilk karşılaşmasının rövanşı, 17 Aralık Salı günü saat 14.30'da Antalya'da oynanacak.