Kupada Eyüp sınavı

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üper Lig'de son 6 haftada 5 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşme hattına kadar gerileyen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda teselli bulmak istiyor. 4. turda Niğde Anadolu FK'yi penaltılarla geçen Antalyaspor ile 3. turda Ergene Velimeşespor'u, 4'üncü turda da Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'u eleyen Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Mücadele A SPOR
'dan canlı yayınlanacak.
GENÇLER KADRODA
Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı Süper Lig maçının ardından pazartesi günü tek antrenman yaptı ve dün sabah havayolu ile yeniden İstanbul'a gitti. Kafilede, son lig maçında oynayan futbolcular yer almadı. Teknik direktör Stjepan Tomas, 18 kişilik kadroya, Bünyamin Balcı, Halil İbrahim Sevinç, Berkay Fındık, Mikail Başar, Mustafa Erdilman, Emre Korkmaz ve Batuhan Arslan gibi genç oyuncuları da dahil etti.
RÖVANŞ 17 ARALIK'TA
Antalyaspor'un sahaya kalede Boffin, savunmada Bünyamin, Salih, Chico, Cissokho, orta alanda Harun Alpsoy, Yekta, Fredy, Gelson Dala, Serdar, santrforda da Gustavo Blanco 11'i ile çıkması bekleniyor. Esenler Stadı'nda saat 13.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Trabzon bölgesinden Ramazan Keleş yönetecek. 5'inci tur ilk karşılaşmasının rövanşı, 17 Aralık Salı günü saat 14.30'da Antalya'da oynanacak. Akdeniz ekibinin başına geçtiği iki maçta da galip gelemeyen Stjepan Tomas kupada siftah yapmak istiyor.