Öğrencilere trafik eğitimi

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İÇİŞLERİ Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Isparta'ya geldi. Valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda öğrencilerle buluşan TIR, 2 gün süresince öğrencilere eğitim verecek.Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuklara sınıf ortamında, işitsel ve görsel araçlarla desteklenen eğitimler uygulamalı olarak verildi. TIR'ın yanında oluşturulan trafik parkurunda da yine trafik polisleri tarafından akülü araçlara bindirilen öğrenciler uygulamalı olarak kuralları öğrendi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu yaptığı açıklamada, "Bu eğitim çalışmalarındaki amacımız Isparta'da trafikteki can ve mal güvenliğimizi en üst seviyeye çıkartabilmek, trafik kazalarını en aza indirebilmek. Buradan vatandaşlarımıza da bir hatırlatma yapmak istiyorum, zaman zaman trafikte yaya oluyoruz, sürücü oluyoruz. Ne olur direksiyona geçtiğimizde yayalara, yaya olarak trafikte yer alırken de araç sürücülerine saygılı olmamız lazım" dedi.