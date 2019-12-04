Pamukta bereketli hasat

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TÜRKİYE'NİN pamuk üretim merkezlerinden Antalya'da, bu sezon yapılan pamuk hasadı tamamlandı. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Yıldız, bu yıl 18 bin ton kütlü pamuk alımı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz kütlü pamuğa sezon başında verilen kilogramda 3.80 lira fiyattan yaklaşık 65 milyon lira ortaklarımıza ve çiftçilerimize para dağıttık. Bu şekilde ekonomiye bir katkıda bulunduk" diye konuştu.Yıldız, satıştan kar elde edecekleri karı da üyelere dağıtacakları konusunda da yönetim olarak karar aldıklarını söyledi. 3 yıl önce 35-40 bin dekar olan üretim alanının geçen yıl 55 bin dekara çıktığına değinen Yıldız, "Bu yıl 45 bin dekar civarında ekim alanı oldu. Pamuk alanı ekiminin artması için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz" dedi. Bölgede 45 bin dekar kütlü pamuk hasadı gerçekleştirildiğini ifade eden Yıldız, "Almış olduğumuz kütlü pamuktan yaklaşık 9 bin 500 ton presli pamuk ve 8 ile 8,5 bin ton arası çiğit elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.