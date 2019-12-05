14 yıllık cinayet aydınlanmadı 8 ay sonra serbest kaldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde, 14 yıl önce evinde bıçaklanarak öldürülen Filiz Gökkurt'un (26), katil zanlısı olarak 8 ay önce tutuklanan D.K., üçüncü duruşmada serbest kaldı. Mahkeme heyeti somut delil bulunmaması nedeniyle adli kontrol şartı getirerek, D.K.'yı tahliye etti. Duruşma ertelendi. Sanık avukatı İsmail Duygulu, cinayete ilişkin çok önemli bir delile ulaştıklarını öne sürerek, polisin ve savcılığın harekete geçmesini istedi. Duygulu, öldürülen Gökkurt'un o dönem birlikte yaşadığı kişinin katil zanlısı olduğunu öne sürdü.Avukat Duygulu şunları iddia etti: Olay yeri tutanağına göre maktulün sol elinin yanında altın kolye bulunmuştur. Üzerinde de maktulün o dönem birlikte yaşadığı kişinin adı yazılıdır. Ayrıca, otopsi raporuna göre yaralanmanın eğik bir bıçakla gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu bıçak evde tuvalette, içi su dolu damacanada bulunmuştur. Bizim görüşümüze göre, kadın ayrılmak istediğini söyleyince çıkan tartışmada olay gerçekleşti. Birlikte yaşadığı kişinin sosyal medyada paylaştığı eski fotoğraflarında da cinayet mahallindeki künye sağ elinde takılıdır. Bizce katil maktulün birlikte yaşadığı kişidir. Olay, 16 Mart 2005'te yaşanmıştı. D.G. isimli bir kadının ihbarı üzerine D.K. 8 ay önce gözaltına alınmıştı.