30 yıldır ağaca ses veriyor

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA evinin altındaki atölyede yaklaşık 30 yıldır dilsiz kaval imalatı yapan Mehmet Bedel, Türkiye'de bu işle uğraşan 3- 5 kişiden biri olduğunu söyledi. Bedel, "Çoban kavalı yapımına başladığım yıllarda bu kadar rağbet yoktu. 80'li yıllardan önce bunu sadece çobanlar çalıyordu. Daha sonraki yıllarda dilsiz çoban kavalı Türk Halk Müziği enstrümanları arasında vazgeçilmez bir enstrüman oldu" dedi.Ağaç seçiminin önemine dikkat çeken Bedel, "Boyu kısaldıkça tiz, boyu uzadıkça pes kavallar elde edilir. Kaval en iyi erik, kayısı, zerdali ve ardıç ağacından yapılır" diye konuştu. Bedel, kavalları Almanya, Fransa, Hollanda dahil 8 ülkeye gönderiyor.