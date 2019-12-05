Balmumu heykeller şaşırttı

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA'NIN en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle birebir heykellerinin yer aldığı Face 2 Face Wax Museum açıldı. Atatürk heykelinin önümüzdeki günlerde dahil olacağı müzede, 60'ın üzerinde ismin balmumu heykeli sergileniyor. Müzede, bilim insanları, teknoloji devleri, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, ressamlar, film yıldızları ve liderlerin balmumu heykeli var.Müzede, ABD Başkanı Donald Trump'tan bilim adamı Albert Einstein'a, ünlü şarkıcı Madonnna'dan efsanevi boksör Muhammed Ali'ye kadar ünlü isimlerin heykelleri var. Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, "Naim Süleymanoğlu ile birlikte Atatürk figürü 15 gün içinde gelecek" diye konuştu.