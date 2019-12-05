Defne yaprağı kazandırdı

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TÜRKİYE'DE son yıllarda talebinde artış yaşanan, gıda sanayinden kozmetik ürünlerin kullanımına, yemeklerden balık konservelerine kadar çeşitli kullanım alanları olan defne yaprağı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ekonomiye katkı sağlıyor. Menekşe Mahallesi'nde ormandan toplanan binlerce ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere ihraç ediliyor.Toplanan defne yaprakları 3 gün süreyle fırında kurutuluyor. Ardından kuruyan yapraklar çırpma yöntemiyle dalından dökülüyor. Yapraklar, çuvallara doldurularak satılıyor. Seydikemer'de köy halkının belli başlı geçim kaynaklarından olan defne çok amaçlı değerlendiriliyor. Yağından sabun, yaprağından ise baharatlar elde edilen defne hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor.