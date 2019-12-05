Eş katiline müebbet istendi

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde eve alkollü gelip tartıştığı eşi Gamze Ü.'yü tabancayla vurarak öldüren Birol Ü. (37) ilk kez hakim karşısına çıktı. 3 çocuğunun gözü önünde eşini tabancayla göğsünden ve başından vurarak öldüren Birol Ü. İçin Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Devlet korumasına alınan çocuklar Deniz Ü. (13), Volkan Ü. (10) ve Umut Ü. (3) da pedagog eşliğinde duruşmada yer aldılar.Birol Ü. savunmasında eşinin kendisini tahrik ettiğini, yüzüne ve gözüne vurduğunu, inanılmaz hakaretler yaptığını önü sürdü. Baba Üzeyir Köle ise "Kızımı lisede okurken 16 yaşında kaçırdı. Yaşını büyütüp evlendirdim. Adalete güveniyorum. En ağır ceza mutlaka verilecektir" diye konuştu.