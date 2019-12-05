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Kaan: ’dan çekinmiyoruz

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Kaan: Galatasaray’dan çekinmiyoruz
SÜPER Lig'de son haftalarda pozisyonlara girip ancak ancak gol yollarında yetersiz kalan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcuları bu hafta oynayacakları Galatasaray maçının heyecanı sardı. Galasataray'dan çekinmediklerini söyleyen sol bek Kaan Kanak, "Son 3 maç gol atamamıştık. Son haftalarda bir durgunluğumuz vardı. Ligde haftalar geçtikçe takımlar oturuyor. Aldığımız galibiyet bizim için önemliydi. İyi bir takımımız var. Ben fırsat buldukça elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi. Ligde bu hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan genç futbolcu "Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Galatasaray maçı da öyle olacak. Rakibin gücünü biliyoruz. Kimseden çekinmiyoruz. Amacımız galip gelmek" ifadelerini kullandı.
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Kaan: Galatasaray’dan çekinmiyoruz
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