Kaan: Galatasaray’dan çekinmiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

SÜPERLig'de son haftalarda pozisyonlara girip ancak ancak gol yollarında yetersiz kalan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcuları bu hafta oynayacakları Galatasaray maçının heyecanı sardı. Galasataray'dan çekinmediklerini söyleyen sol bek Kaan Kanak,dedi. Ligde bu hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan genç futbolcu "Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Galatasaray maçı da öyle olacak. Rakibin gücünü biliyoruz. Kimseden çekinmiyoruz. Amacımız galip gelmek" ifadelerini kullandı.