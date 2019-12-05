Kurtarıcıları Mira oldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da madde bağımlısı bir çiftin yaşadıkları bağımlılıktan kurtuluşa örnek gösterilecek bir öyküyü ortaya çıkardı. 11 yıldır madde bağımlılığı tedavisi gören 27 yaşındaki Fatih ve 24 yaşındaki Ayşenur Yüzügüler çifti, imkansız bir kurtuluşa imza attı. Yüzügüler çiftini, 6 ay önce dünyaya gelen ve Mira adını verdikleri bebekleri hayata bağladı.Fatih Yüzügüler, eşi ile Bitlis'te tanışıp 2014 yılında evlendiklerini söyledi. Evlilikten önce de madde bağımlısı olduklarını söyleyen Yüzügüler, "Bağımlılığımız evlendikten sonrada devam etti. Maddi durumumuz iyiydi ancak günden güne kötüleşti ve uyuşturucu yüzünden şirketimiz battı. Yaşadıklarımız bununla sınırlı kalmadı. 4 yıl önce bir bebeğimiz olsun istedik ama uyuşturucu kullandığımız için eşimin ikiz hamileliği düşükle sonlandı. Tüm maddi imkanları ve umudumuzu kaybettiğimiz için sokaklarda yatıp kalkmaya başlamıştık" ifadelerini kullandı.Yüzügüler, bataklıktan çıkmak için 'Sen varsan, biz de varız' adlı dernekte mücadeleye başladıklarını anlattı. Eşi Ayşenur ile birlikte derneğin başkanı olduğunu belirten Fatih Yüzügüler, "Bağımlılıkla mücadele eden gençlerle birlikte aynı çiftlikte yaşamaya başladık. Yaşam koşulları iyiye gidince tekrar bebek sahibi olmak istedik. Ancak kullandığımız maddelerin verdiği hasarla, bebeğin etkilenip etkilenmeyeceğini araştırdık. Testler onaylanınca umudumuz yeşerdi. 6 ay önce umutla beklediğimiz 'Mira' isminde 2.5 kilo doğan bebeğimiz dünyaya geldi" şeklinde konuştu.Uyuşturucu bırakma kararında eşinin kendisinden tatlı istemesinin en büyük etken olduğunu belirten Fatih Yüzügüler, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşimin canı bir tane halka tatlı istemişti. İstemsizce markete doğru yürümeye başladım. O ara cebimde 1 lira bile olmadığını fark ettim. Utandım kendimden. Market sahibine, 'eşim tatlı istiyor ama param yok' da diyemedim, geri dönüp eşimin yüzüne de bakamadım. Artık çaresiz olduğumu ve bir şeyler yapmamın gerektiğini fark ettim. O günün akşamında bir inşaatın tepesinde birden ezan sesi duymaya başladım ve hüngür hüngür ağlayarak 'bu sıkıntıdan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' diye Allah'a dua ettim. Sonra dernekteki bu programla tanıştık. Şimdi 4'üncü senemize giriyoruz. O gün bugündür, ayık ve temiziz."BEBEKLERININ kendileri için en büyük terapi olduğunu söyleyen çift, kızları sayesinde geçmişi silip yeni ve temiz yaşam ile birbirlerine sımsıkı sarıldıklarını vurguladı. Yüzügüler, "Uyuşturucu madde bağımlısı, madde veya ilaç kullanmadan yaşayamaz, uyuşturucu madde kullananlar normal bir aile olamaz diye bir algı var. Biz bunun böyle olmadığının güzel bir örneği olmaya başladık. Bir aile nasıl olunur, huzurlu bir aile ortamı nasıl oluşturulur, bunun keyfini yaşamaya başladık" ifadelerini kullandı.DAHA önce çok sabırsız bir insan olduğunu belirten anne Ayşenur Yüzügüler ise, kızının dünyaya gelmesiyle birlikte sabırlı bir insan olmayı öğrendiğini ve onun kendisine olumlu anlamda çok şey kattığını dile getirdi. Kızının sağlığı konusunda ilk başlarda endişelendiğini anlatan Yüzügüler, "Hamileliğimde her kontrole gittiğimde 'hastalık var mı?' diye araştırılmasını istiyordum. Çok şükür hiçbir şey olmadı. Şimdi çocuğum var ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.