Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Son sözü yürek yaktı

Son sözü yürek yaktı

Annesi gözleri önünde babası tarafından kezzap dökülerek öldürülen H.B.’nin (17) ifadesi kan dondurdu: Gözü, kulakları erimişti. Son sözü ‘beni baban yaktı’ oldu

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Son sözü yürek yaktı
ANTALYA'DA 2 yıl önce eski eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan Bünyamin Bardakçı (53), hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen Asiye Güzel'in kızı H.B.'nin (17) ifadesi ise kan dondurdu. Sabah saat 6.00'da annesinin işe gitmek için evden çıktığını anlatan H.B. "Annem iş elbisesini evde unutmuştu. Onu vermek için dışarıya çıkacağım sırada annemin yardım çığlıklarını duydum. Dışarıya çıktığımda annemin yüzü, gözü, ağzı, kulakları erimişti. Annem bana 'Baban beni yaktı' gibi sözler sarf etti. Babam daha önce de annemi 'Sen benden başkası ile evlenemezsin. Önce seni öldüreceğim. Sonra çocukları' diyerek tehdit etmişti" diye konuştu.

ÇOCUKLARINA HAK VERDİ
H.B. babasının cezalandırılmasını istediğini söyledi. Asiye Güzel'in oğlu N.B. (18) ise olay sırasında Konya'da olduğunu söyleyerek, babasının annesiyle tartışmamalarına daha önce tanıklık ettiğini, babasının kendisini de tehdit ettiğini söyledi. Bünyamin Bardakçı ise "Çocuklarımın annesi ölmüş. Bana olan tepkilerinde haklılar" dedi. Korkunç olay 1 Haziran'da Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atıp kaçtı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son sözü yürek yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN