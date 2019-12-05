Son sözü yürek yaktı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 2 yıl önce eski eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan Bünyamin Bardakçı (53), hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen Asiye Güzel'in kızı H.B.'nin (17) ifadesi ise kan dondurdu. Sabah saat 6.00'da annesinin işe gitmek için evden çıktığını anlatan H.B. "Annem iş elbisesini evde unutmuştu. Onu vermek için dışarıya çıkacağım sırada annemin yardım çığlıklarını duydum. Dışarıya çıktığımda annemin yüzü, gözü, ağzı, kulakları erimişti. Annem bana 'Baban beni yaktı' gibi sözler sarf etti. Babam daha önce de annemi 'Sen benden başkası ile evlenemezsin. Önce seni öldüreceğim. Sonra çocukları' diyerek tehdit etmişti" diye konuştu.H.B. babasının cezalandırılmasını istediğini söyledi. Asiye Güzel'in oğlu N.B. (18) ise olay sırasında Konya'da olduğunu söyleyerek, babasının annesiyle tartışmamalarına daha önce tanıklık ettiğini, babasının kendisini de tehdit ettiğini söyledi. Bünyamin Bardakçı ise "Çocuklarımın annesi ölmüş. Bana olan tepkilerinde haklılar" dedi. Korkunç olay 1 Haziran'da Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atıp kaçtı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.