Ucuz ekmek kavgası çıktı

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BİR zincir market ile Antalya Fırıncılar Odası, ekmek fiyatı nedeniyle karşı karşıya geldi. Odası Başkanı Mustafa İnce'nin iddiasına göre, zincir market ilk olarak oda ile ekmek üretimi için görüştü. Ancak market zinciri, Antalya'daki fırıncılarla ucuz ekmek üretimi konusunda anlaşamadı. Mağaza bunun üzerine Ankara'dan fırıncı getirip üretime başladı. Market, üretilen ekmeği de 1 liradan satışa sundu.Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, zincir mağazanın Ramazan ayından önce Antalya fırıncısından ucuz ekmek talebinde bulunduğunu, fırıncıların da bu öneriyi kabul etmediğini söyledi. Bu mağaza yetkililerinin 'Bizim için kalite önemli değil, ucuz etmek satmak istiyoruz' dediğini iddia eden İnce, "Zincir mağazada satılan bu ekmek hamuru yerinden kalkmıyor. Bu tür ekmekler insanda karın ağrısı, şişkinlik ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu ekmeği yiyen bir kişi su içtiği zaman midesinde hazımsızlık yapar, şişer kalır" dedi.