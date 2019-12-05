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Üniversite destekle büyüyor

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Üniversite destekle büyüyor
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı, törenle hizmete açıldı. Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından yenilenen laboratuvarın açılışına, Rektör Mustafa Ünal, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Ünal üniversitenin birçok projesinin hayata geçirilmesinde bağışçıların desteklerinden bahsederek, destekçilere teşekkür etti. Tunç Uluç ise AÜ'nün uluslararası başarılara imza attığını belirterek, "Üniversitemiz ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.
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