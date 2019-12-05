Üniversitede bıçaklı kavga

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ANTALYA'DA Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 'kız arkadaş' yüzünden çıkan kavgada, F.Ç. adlı öğrenci, sol bacağından bıçaklandı. Olay, Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi F.Ç. ile adları henüz tespit edilemeyen öğrenciler arasında, ders bitimi koridorda tartışma çıktı.'Kız arkadaş' yüzünden çıktığı belirtilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ç., sol bacağının diz üstünden bıçakla yaralandı. F.Ç.'ye ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.Ç., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.