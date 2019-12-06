2 fabrikaya dere kirletme cezası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bulunan Nifrit Deresi'nde yaşanan balık ölümlerinin gizemi çözüldü. Suyun siyah akmaya başladığı deredeki kirliliğin nedeninin bölgedeki fabrikalar olduğu ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bölgedeki kirlilik haberleri sonrası yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Açıklamada, 10 kişilik ekibin yaptığı incelemede, iki fabrikadan kaynaklanan 'kara suyun' dereye verildiği tespit edildiği vurgulanırken, "2 fabrikaya toplam 144 bin 349 lira ceza kesildi" denildi.Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellerle deniz arasında paralel akan deredeki kirlilik konusu son 15 gündür bölge gündemini meşgul ediyordu. Zeytin sezonunun başlaması ile su rengi siyaha döndü. Ardından binlerce balık kirlilik nedeniyle oksijensiz kalınca nefes alabilmek için su yüzüne çıkınca, bölgede alarm verildi. Otelciler bahçe sularını dereye aktararak balıkları kurtarmaya çalıştı. Ama çare olmadı. Son olarak toplu balık ölümlerinin yaşanması ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne kirlilik şikayetleri ulaştı. Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Osman Ergin "İyi ki turizmin sezonu bitti. Bu görüntüleri turistler görmüş olsaydı bölge için olumsuz sonuçlar doğacaktı" dedi.