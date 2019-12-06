Burdur’dan salyangoz atağı

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BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) salyangoz üretimi için çalışmalara başladı. Alternatif Hayvan Yetiştiriciliği kapsamında iki yıl süren deneme üretimlerinden sonra Burdur koşullarına uygun yapıda kurulmuş olan salyangoz çiftliği tesisinde üretim başladı.Tesisin kapasitesinin yıllık 5 ton olduğu öğrenildi. Deneme üretimlerinin tamamlanması ile birlikte Burdurlu çiftçilerin salyangoz yetiştiriciliği yapmaları teşvik edilecek. Ek gelir sağlamak isteyen çiftçilere anaç salyangoz temini, eğitim, danışmanlık ve teknik desteğin yanı sıra, salyangozları pazarlamaları için de aktif destek verilecek. Düşük yatırım ve işletme maliyetleri ile yüksek getiri potansiyeli bulunan salyangoz üretimi ile hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin ek gelir sağlanması amaçlanıyor. Salyangozların tamamının başta Avrupa olmak üzere yurtdışına ihraç edilmesi hedefleniyor. Salyangoz özellikle Fransa mutfağında sıklıkla kullanılıyor.