Daire fiyatına güvercin

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Antalya'da, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Şebap Güvercin Festivali'nde 225 güvercin, 32 hakem tarafından değerlendirildi. Antalya'nın Serik ilçesindeki bir oteldeki etkinliğine Arap ülkeleri, İsviçre, Almanya ve Türkiye'deki 81 ilden yüzlerce kişi ve yurt dışından kuş sevenler katıldı. Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi türü Şebap güvercinler görücüye çıktı.32 hakemin 8 saatlik puanlaması sonucunda güvercinler 5 kategoride değerlendirmeye alındı. Duruşu, boynunun altındaki kınası, sahnede kendini kabartması, burun yapısı ve gözlerinin rengiyle değerlendirilen Şebap güvercinleri, güzelliklerinin yanı sıra fiyatlarıyla da dikkati çekti. Güzellikleriyle dikkat çeken güvercinler arasındaki milimetrik farklar astronomik fiyat farkları oluştururken, fiyat aralığı ise 5 bin ila 200 bin arasında değişiyor.Şebap Güvercin Federasyonu kurucusu Mustafa Kale, Anadolu kültürüne ait Şebap güvercinlerinin Şanlıurfa'dan Arap yarımadasına, oradan da dünyanın çeşitli ülkelerine yayıldığını anlattı. Kale, "Son 4 yılda Suudi Arabistan'da güvercinlerimizle ilgili festivaller düzenleniyor. Bizler de yurt dışına gidip hem güvercinleri hem de ülkemizi anlatıyoruz" diye konuştu.