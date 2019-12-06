Denizde temizlik var

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçen Sıfır Atık Projesi kapsamında Antalya'nın Aksu ilçesinde deniz temizliği yapıldı. Necati Başkırt Ortaokulu ve anasınıfı öğrencileri çok sayıda turistik tesise sahip olan Kundu bölgesinin sahil bandında temizlik çalışması yaptı.Çocuklar ellerine eldivenlerini takarak sahile bırakılan sigara izmaritinden poşete doğayı kirleten tüm çöpleri topladı. Çocuklar, doğanın kirletilmemesi için de mesaj verdi. Toplanan poşetler dolusu çöp, sahilde yaşanan kirliliği gözler önüne serdi. Etkinliğe, Kaymakam Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçen, İlçe İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Göçen, bölgedeki okul müdürleri ve öğretmenleri de katıldı.Kaymakam Ergün, "Bize emanet bırakılan doğamızı çocuklarımıza temiz bir şekilde devretmeliyiz. Bunun için çevre bilinci çok önemli. Herkesin doğayı koruması ve sahiplenmesi gerekiyor. Çocuklarımızda çevre duyarlılığı oluşturabilirsek fazla bir şey yapmaya gerek kalmayacak" dedi.