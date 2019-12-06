Devletten temiz hamle

BUGÜN NELER OLDU

Seçim öncesi polemiğe neden olan arıtma konusunda Antalya için iyi haber Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Turizm Teşvik Kanunu'ndaki değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atıksu arıtma altyapı yatırımlarını devralma ve yaptırma yetkisi verilmesi tartışmalara son noktayı koydu. Bakanlık, bütçesi yetersiz olan belediyelere finansman desteği sağlayacak ve yatırımları tamamlamak için hayata geçirecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk çalışmalara turizmin başkenti Antalya'da Serik- Belek arıtmasıyla başlama kararı aldı. Serik'te ihalesi 2019 yılbaşında yapılan Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin geri kalan ödenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sağlanacak. Bu amaçla, Bakanlık ile CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) arasında protokol imzalanacak.Böylece siyaset gözetmeden ve parti ayrımı yapılmadan hizmetlerin devam ettiği de gözler önüne serilecek. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) de bakanlık ve belediye arasındaki projenin üçüncü paydaşı olarak yer alıyor. Proje Belek'in atıksu arıtma sorununu 2040 yılına kadar ortadan kaldıracak.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Özellikle turizm bölgelerindeki sahil bantlarında bulunan belediyeler, bizden talep ettikleri takdirde arıtma altyapılarını tamamlayacağız" dedi. Serik'teki arıtma ile ilgili fizibilite çalışmalarının başladığını duyuran Bakan Ersoy, "İkinci aşama Kemer üzerinde olacak. Bakanlık olarak Kemer'de de belediye ile çalışmaları başlattık. Haziran'a kadar Kemer'in de protokol çalışmaları tamamlanıp ihale aşaması gerçekleştirilecek. Tesisleri 2021 yılına yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Yapılacak işbirliği ile şehrimizin ve ülkemizin turizm, insan sağlığı ve çevre sağlığı hizmetlerinin sürdürülebilir olması adına ciddi bir adım atılmış olacak. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. Böcek, iş birliğinin ilerleyen süreçte Alanya, Beldibi- Göynük, Kemer Atıksu arıtma tesislerini de kapsayacak şekilde genişleyeceğini kaydetti.BETUYAP Başkanı Fikret Öztürk, Belek bölgesinde arıtma tesisleri yetersizliğin ortaya çıktığını belirterek, sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in önemli rol oynadığını aktardı. Öztürk, "Şu anda yapılan tesisle bölgenin 50 yıllık sorunu ortadan kalkıyor. Birliğimizin de katkı sunacağı böyle üçlü bir anlaşma, Türkiye'de ilk olarak bölgemizde yapılıyor" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da Türk turizminde Belek'in ciddi bir yol haritası olduğunu, yılda 1 milyon 600 bin kişiyi ağırladığını aktardı. Buraya gelen turistlerin, diğer bölgelere gelen turist profilinin biraz daha üzerinde ve çevreye duyarlı olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "Bu çok ciddi proje ve Türkiye'ye örnek olacak" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise arıtma tesislerinin turizmciler için çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Ayık, "Bizim açımızdan arıtmalar mutlak ihtiyaç. Sürdürülebilir şekilde turizm yapılabilmesinin ana konularından biri çevredir. Doğal çevrenin korunmasında çöp imha tesisleri ve arıtma tesisleri ön plana çıkıyor" diye konuştu.