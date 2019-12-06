Helal sana Mümün amca

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ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever Mümün - Kübra Soydal çifti ile okul protokolü imzaladı. Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Şube Müdürü Metin Leylek, hayırsever Mümün - Kübra Soydal ve kızları Emine Soydal katıldı.Kepez İlçesi Altınova Mahallesinde 4600 metrekarelik arsayı okul yapılması karşılığında bağışlayan Konyalı terzi emeklisi Mümün- Kübra Soydal çifti, "Allah bize verdi, biz de size verdik, sizle de Allah'a emanet ediyoruz. Bu iş böyle sürüp gidecek. İnşallah bu okulda iyi bir gelecek nesil yetişir, biz başka bir şey istemiyoruz" dedi. Hayırsever çiftin öğretmen kızları Emine Soydal ise yaptıklarının başka insanlara örnek olmasını istediğini belirtti. Antalya'da hayırsever vatandaşların eğitime katkısının devam ettiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, "İnşallah en kısa sürede okulumuzu yaparız. Mümüm amca ve Kübra teyzemizin ismi okulumuzda ilelebet yaşamış olur. İnşallah okuldan vatana millete hayırlı öğretmenler, mühendisler, valiler, belediye başkanları yetişir" dedi.ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Gündoğmuş muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsat buldukça külliyede muhtarlarla bir araya gelip, sorunlarını dinlediğini vurgulayarak, "İçişleri Bakanımız da, siz muhtarlarımızın taleplerini takip etmemiz talimatı verdi. Taleplerinizi alacağız, sorunları en kısa sürede çözeceğiz" dedi.