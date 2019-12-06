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Kamyonet çalıp kendini eve kilitledi

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Kamyonet çalıp kendini eve kilitledi
ANTALYA'DA, çaldığı kamyonetle polisten kaçan Ç.Ü. (16), yakalanacağını anlayınca kendini eve kilitledi. Polis, ikna ederek evden çıkardığı Ç.Ü.'yü gözaltına aldı. Olay, Zeykinköy olarak bilinen Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, park halindeki 07 HV 704 plakalı kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı. Hurda görünümlü kamyonetin Kepez ilçesinde olduğunu belirleyen polis, aracı takibe aldı. Hırsızlık şüphelisi Ç.Ü. evinin demir kapısına çarptığı kamyonetten inerek, kendini eve kilitledi. Polis, yarım saatlik ikna sürecinin ardından Ç.Ü'yü evden çıkardı ve polis merkezine götürdü.
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Kamyonet çalıp kendini eve kilitledi
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